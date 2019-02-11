«Безопасный город». Где можно проверить выписанные штрафы

С 12 февраля в Кыргызстане начинает работать проект «Безопасный город». В Государственном комитете информационных технологий и связи 24.kg рассказали, где проверить выписанные штрафы.

На портале uslugi.gov.kg доступна вкладка «Проверка штрафов ПДД». При введении ИНН и госномера автомобиля появится информация о нарушении Правил дорожного движения.

Кроме того, разрабатывается приложение для уведомления автовладельцев через смс. На портале также будет доступна оплата штрафа безналичными.

Заместитель председателя ГКИТиС Кубаныч Шатемиров напомнил водителям о соблюдении Правил дорожного движения, так как с 12 февраля начнется рассылка «писем счастья».