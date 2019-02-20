Электронная очередь в школы. Проблемы в системе обещают устранить в течение года

Говорят, система «Электронная очередь в школы» запущена с задержкой. Возможно, некоторые родители не могут записать детей, и им надо помочь. Об этом сегодня на встрече с директорами учебных заведений Первомайского района заявил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

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По словам начальника управления образования Сауле Мейрмановой, задержки связаны с техническими проблемами.

«Сегодня тоже имеются проблемы технического характера. Это полностью продукт Министерства образования. Управление системой доступно только разработчикам и министерству. Мы будем вносить изменения в течение года», — сказала она.

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Азиз Суракматов отметил, что это очень долгий срок для корректировки, и потребовал ускориться.

«Если этот проект осуществляется на уровне города, вы должны программу проработать. Изменения нужно внести немедленно. В течение месяца», — пояснил он.

Напомним, что в феврале 2019-го в Кыргызстане запустили электронную очередь в школы. Система пока будет работать только в Бишкеке. Прием заявлений пройдет в два этапа: 15 февраля — 15 мая этого года — по микроучастку, 16 мая — 15 августа — вне микроучастка. Регистрация и последующее зачисление бесплатные.