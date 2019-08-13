Электронная очередь в школы. Свободными остается более 1,8 тысячи мест

В первые классы школ Бишкека свободными остается 1 тысяча 830 мест. Об этом 24.kg сообщил разработчик «Электронной записи в школу» Тологон Аматов.

По его словам, на 13 августа поступили 15 тысяч 925 заявок, зачислен 14 тысяч 561 ребенок. Еще 1 тысяча 239 заявлений одобрено.

Больше всего свободных мест в школах Ленинского района — 859, меньше всего в Свердловском — 239.

Электронную очередь в школы в Кыргызстане запустили в феврале 2019 года. Тогда сообщалось, что заявки принимаются до 15 августа. Система пока работает только в столице.