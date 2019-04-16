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Электронная очередь в школы. Система не дает зарегистрировать детей-погодок

С проблемой постановки в электронную очередь детей-погодок столкнулась многодетная мама. Об этом 24.kg сообщила руководитель общественного фонда «Руки добра» Алена Конорева.

По ее словам, система не позволяла зарегистрировать второго ребенка. В итоге маме пришлось оббивать пороги министерства и управления, чтобы решить вопрос.

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Разработчик сайта Тологон Аматов ответил, что такой проблемы в системе нет и, возможно, родитель сам допустил ошибку при оформлении.

«Ограничений по количеству детей от одного родителя нет. Система защищает только от дублирования заявок, родителей. Чтобы оформить второго и последующих детей, родитель должен авторизироваться в личном кабинете на сайте», — объяснил он.

Для авторизации нужно ввести свои логин и пароль: логин выдает система при регистрации, пароль родитель придумывает сам. После этого можно оставить заявку на второго и последующих детей.

«Система может отклонить заявку при дублировании ее номера, номера свидетельства о рождении — по ним она идентифицирует ребенка. Даже если у детей будут одинаковые фамилия и имя, система их пропустит. Также один родитель не сможет подать заявку сразу в несколько школ, система не пропустит. Это сделано специально», — отметил он.

Тологон Аматов добавил, что на сайте электронной очереди в школы в разделе с часто задаваемыми вопросами есть большинство ответов и порядок оформления.
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