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Общество

Электронная очередь в школы. Зарегистрировано более 7,5 тысячи заявок

В системе электронной записи в школы Бишкека зарегистрировано более 7,5 тысячи заявок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Больше всего заявок в Ленинском районе столицы — 2 тысячи 181, меньше всего в Первомайском — 1 тысяча 713.

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Зачислены в школы 5 тысяч 314 детей, одобрены еще 1 тысяча 869 заявок, на рассмотрении 133.

В министерстве напомнили, что «Электронная запись в школу» — это информационная система, обеспечивающая автоматизацию процессов записи детей, достигших школьного возраста (6-7 лет) в первый класс в государственные и муниципальные общеобразовательные организации Кыргызстана.

Родители могут в любое время видеть список школ, количество свободных мест, продвижение ребенка в очереди и зачисление в школу как с компьютера, так и со смартфона. До 15 мая принимаются электронные заявления по микроучастку. С 16 мая по 15 августа — вне микроучастка.

С вопросами можно обращаться в службу технической поддержки по телефонам: 0556122211, 0706122211, 0776122211, 0312620497.
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