10:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Электронная очередь в школы Бишкека. Куда обращаться, если не успели записаться

При районных центрах образования Бишкека начинают работать комиссии по приему детей в первый класс, которые не успели попасть в школы через систему «Электронная очередь». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, родители, которые не успели подать документы онлайн, должны написать заявление и принести его в комиссии:

  • Центр образования Первомайского района: улица Московская, 121, Мусаева Рахат Ишенбековна, телефон 66 06 89;
  • Центр образования Свердловского района: улица С.Кийизбаевой, 91, Керимбекова Махабат Жумабековна, телефон 68 79 70;
  • Центр образования Ленинского района: проспект Чуй, 315, Алымкулова Гульзат Мусулумбековна, телефон 65 68 93;
  • Центр образования Октябрьского района: улица Жукеева-Пудовкина, 150, Турдакунова Анара Турдакуновна, телефон 57 70 85.

Комиссии будут работать с 15 по 25 августа с 15.00 до 19.00.

Электронную очередь в школы в Кыргызстане запустили в феврале 2019 года. Система пока работает только в столице.
Ссылка:
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
Электронная очередь в школы. Свободными остается более 1,8 тысячи мест
Прокуратура выявила факты приема в школы на основании подложных документов
В БГК нашли коррупционную составляющую в системе «Электронная очередь в школы»
Электронная запись в школы. В первом туре зачислено 6 тысяч 369 детей
Электронная очередь в школы. Зарегистрировано более 7,5 тысячи заявок
Электронная очередь в школы. Система не дает зарегистрировать детей-погодок
Электронная очередь в школы. Зарегистрировано более пяти тысяч заявок
Электронная очередь в школу. Куда обращаться, если заявку отклонили
Электронная очередь в школы. В Бишкеке подали 2,1 тысячи заявок
В электронной очереди в школы зарегистрировали более 1 тысячи детей
Популярные новости
Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца
Внимание, розыск. В&nbsp;Чуйской области разыскивают мужчину Внимание, розыск. В Чуйской области разыскивают мужчину
Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым
Дело Атамбаева. Еще двух сторонников бывшего президента забрали на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Дело Атамбаева. Еще двух сторонников бывшего президента забрали на допрос в ГКНБ
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; установил первое уличное пианино в&nbsp;Бишкеке для всех желающих «Бакай Банк» установил первое уличное пианино в Бишкеке для всех желающих
Elite House никогда не&nbsp;оставляет дольщиков без внимания Elite House никогда не оставляет дольщиков без внимания
Лето на&nbsp;Иссык-Куле на&nbsp;высоких скоростях с&nbsp;тарифом &laquo;Сонун&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Лето на Иссык-Куле на высоких скоростях с тарифом «Сонун» от Кыргызтелекома
&laquo;Переходи на&nbsp;О! СТУДЕНТ+&raquo; стал еще круче! Теперь 20&nbsp;ГБ скоростного интернета! «Переходи на О! СТУДЕНТ+» стал еще круче! Теперь 20 ГБ скоростного интернета!