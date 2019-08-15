Электронная очередь в школы Бишкека. Куда обращаться, если не успели записаться

При районных центрах образования Бишкека начинают работать комиссии по приему детей в первый класс, которые не успели попасть в школы через систему «Электронная очередь». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, родители, которые не успели подать документы онлайн, должны написать заявление и принести его в комиссии:

Центр образования Первомайского района: улица Московская, 121, Мусаева Рахат Ишенбековна, телефон 66 06 89;

Центр образования Свердловского района: улица С.Кийизбаевой, 91, Керимбекова Махабат Жумабековна, телефон 68 79 70;

Центр образования Ленинского района: проспект Чуй, 315, Алымкулова Гульзат Мусулумбековна, телефон 65 68 93;

Центр образования Октябрьского района: улица Жукеева-Пудовкина, 150, Турдакунова Анара Турдакуновна, телефон 57 70 85.

Комиссии будут работать с 15 по 25 августа с 15.00 до 19.00.

Электронную очередь в школы в Кыргызстане запустили в феврале 2019 года. Система пока работает только в столице.