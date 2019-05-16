Электронная запись в школы. В первом туре зачислено 6 тысяч 369 детей

В первом туре проекта «Электронная запись в школы» в учебные заведения Бишкека зачислили 6 тысяч 369 детей. Об этом 24.kg сообщили разработчики проекта.

Всего поступило 8 тысяч 979 заявок. Одобрены еще 1 тысяча 510 заявок, на рассмотрении — 164, отклонены по разным причинам 443.

После первого тура в школах остались свободными 8 тысяч 856 мест. На этом этапе родители могли оформить заявление на зачисление ребенка в общеобразовательное учреждение исключительно по своему микроучастку.

Сегодня, 16 мая, начался второй этап. Родители могут зачислить ребенка в любую городскую школу на выбор, где остались свободные места.