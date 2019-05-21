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Общество

В БГК нашли коррупционную составляющую в системе «Электронная очередь в школы»

В электронной очереди в школы есть коррупционная составляющая. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по социальным вопросам заявил депутат Алмазбек Уланов.

Он отметил, что возникает много вопросов с выдачей справок по месту жительства домкомами и МТУ.

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«В случае выявления фактов, что ребенка приняли в школу, а он не проживает на территории участка, какие меры будут принимать? Вы говорите, что будут проверять сотрудники ГКНБ. Да таких они сотни в одной школе выявят», — заявил депутат.

Разработчик программы Тологон Аматов отметил, что затрудняется ответить на данный вопрос. «Если идет подделка справок, то это нарушение МТУ или домкомов. Отвечать будет тот, кто их выдал. Наша система защищает от давления по телефону, она не позволяет кого-то передвинуть в очереди», — отметил он.

«Ваша система создана, чтобы обеспечить безопасность директора, подставить квартальных или домкомов? Я не пойму. Ваша программа никчемная», — заявил Алмазбек Уланов.

По мнению депутата, необходимо, чтобы справки выдавал ГРС (по месту регистрации) и посоветовал доработать систему.

В феврале 2019-го в Кыргызстане запустили электронную очередь в школы. Система пока работает только в Бишкеке. 
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