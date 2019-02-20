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Общество

В Бишкеке во время ночного рейда в компьютерных клубах задержали 14 подростков

В Бишкеке во время ночного рейда в компьютерных клубах задержали 14 несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, рейд прошел в Первомайском районе столицы с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в ночное время суток без сопровождения родителей и лиц их заменяющих.

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Выявлено 14 несовершеннолетних, которых доставили в центр по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних МВД КР.

«В центр пригласили родителей и опекунов, составили протоколы, провели разъяснительную работу о недопущении впредь таких нарушений. После детей передали законным представителям. С администраторами компьютерных клубов провели разъяснительную работу относительно правил пребывания в них несовершеннолетних в ночное время», — сообщили в муниципалитете.

Несовершеннолетним запрещено находиться в общественных местах ночью без родителей и лиц их заменяющих. Летом с 23.00 до 06.00, в остальное время с 22.00 до 06.00.


«По законодательству родители несут ответственность за воспитание, содержание и обеспечение безопасности детей», — напомнили в мэрии.

Депутаты БГК неоднократно обсуждали вопрос, что делать с детьми, посещающими компьютерные клубы. Спикер горкенеша Жаныбек Абиров даже предлагал их закрыть и уделить внимание развитию библиотек.

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