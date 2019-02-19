Электронная очередь в школы. Поступило почти 300 заявок

В системе «Электронная очередь в школы» приняты 268 заявлений. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по социальным вопросам сообщила Сауле Мейрманова.

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Она напомнила, что система должна была заработать 15 февраля, но из-за технических накладок срок перенесен.

«Уже поступило 268 заявлений. Это пилотный проект, который в этом году будет отработан в Бишкеке», — сказала Сауле Мейрманова и добавила, что перед запуском с представителями МТУ, квартальных комитетов, организаций образования проведена работа по уточнению списка детей, проживающих на территориях микроучастков школ.

«С каждым годом число первоклассников увеличивается в среднем на одну тысячу. Мы это учитывали при комплектовании школ», — сказала она.

Напомним, в Кыргызстане запустили электронную очередь в школы. Система пока будет работать только в Бишкеке.

Прием заявлений пройдет в два этапа: 15 февраля — 15 мая 2019 года — по микроучастку, 16 мая — 15 августа — вне микроучастка. Регистрация и последующее зачисление — бесплатные.