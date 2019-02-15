19:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Родители школьников жалуются на аренду учебников

Учебники не выдают, пока не покажешь квитанцию об их оплате. Об этом в Facebook сообщила пользователь Ольга Счастливая.

«Мы заплатили за семь учебников 175 сомов. В итоге оказалось, что нужно было всего за три книги платить. Причем их выдали только в конце января 2019-го, а оплата за весь год. Получается, и тут государство обокрало. Зачем собирать на 100 сомов больше с каждого ученика?» — задалась вопросом она.

Читайте по теме
Аренда учебников. В Министерстве образования рассказали, кто будет платить

По словам Ольги Счастливой, такая система действует в школе № 12. В пресс-службе Минобразования проверили информацию. «Директор учебного заведения не подтверждает такие сборы», — заявили 24.kg в ведомстве.

По их данным, в аренду сдаются только новые учебники. В этом году всего три таких учебника в 5-6-х классах по 25 сомов каждый.

Арендную плату за школьные учебники начали поэтапно вводить с 2018/19 учебного года в 5-6-х классах. В следующем году планируют печатать новые учебники для 7-9-х классов.
Ссылка:
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
Родители недовольны системой оплаты за аренду учебников
Арендную плату могут взимать только за новые учебники
Родители не понимают, почему должны оплачивать аренду ветхих учебников
Аренда учебников. В Панфиловском районе школьнику не дали книги
Аренда учебников. В Министерстве образования рассказали, кто будет платить
Более 60 процентов книг в школьных библиотеках Кыргызстана физически изношены
Общественный фонд при Минобразования займется сбором денег за аренду учебников
В Кыргызстане учебники вновь будут сдавать в аренду
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. За&nbsp;полдня камеры зафиксировали 12,6 тысячи нарушений «Безопасный город». За полдня камеры зафиксировали 12,6 тысячи нарушений
&laquo;Безопасный город&raquo;. Почему количество нарушений за&nbsp;ночь изменилось? «Безопасный город». Почему количество нарушений за ночь изменилось?
&laquo;Безопасный город&raquo;. Какая скорость считается нарушением ПДД «Безопасный город». Какая скорость считается нарушением ПДД
&laquo;Безопасный город&raquo;, день второй. На&nbsp;что жалуются водители «Безопасный город», день второй. На что жалуются водители
Бизнес
Скоростной 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom доступен на&nbsp;популярных горнолыжных базах Скоростной 4G LTE от MegaCom доступен на популярных горнолыжных базах
Бесплатная VISA для всех вкладчиков &laquo;Росинбанка&raquo;! Бесплатная VISA для всех вкладчиков «Росинбанка»!
&laquo;Бакай Банк&raquo; реализует монеты, посвященные историко-культурному наследию&nbsp;КР «Бакай Банк» реализует монеты, посвященные историко-культурному наследию КР
О! продолжает наращивать мощность своей 4G&nbsp;LTE-сети в&nbsp;Джалал-Абадской области О! продолжает наращивать мощность своей 4G LTE-сети в Джалал-Абадской области