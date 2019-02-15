Родители школьников жалуются на аренду учебников

Учебники не выдают, пока не покажешь квитанцию об их оплате. Об этом в Facebook сообщила пользователь Ольга Счастливая.

«Мы заплатили за семь учебников 175 сомов. В итоге оказалось, что нужно было всего за три книги платить. Причем их выдали только в конце января 2019-го, а оплата за весь год. Получается, и тут государство обокрало. Зачем собирать на 100 сомов больше с каждого ученика?» — задалась вопросом она.

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По словам Ольги Счастливой, такая система действует в школе № 12. В пресс-службе Минобразования проверили информацию. «Директор учебного заведения не подтверждает такие сборы», — заявили 24.kg в ведомстве.

По их данным, в аренду сдаются только новые учебники. В этом году всего три таких учебника в 5-6-х классах по 25 сомов каждый.

Арендную плату за школьные учебники начали поэтапно вводить с 2018/19 учебного года в 5-6-х классах. В следующем году планируют печатать новые учебники для 7-9-х классов.