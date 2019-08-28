Около 43 миллионов сомов планируют собрать от аренды учебников

В новом, 2019/20 учебном году планируют собрать около 43 миллионов сомов от аренды учебников. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве образования и науки.

Как отметили в ведомстве, это предварительные данные. Точные можно будет узнать, когда внедрят автоматизированную информационную систему по количеству учеников и учебников, выданных с учетом льготников.

По состоянию на 27 августа 2019 года от аренды учебников поступило 17 миллионов 482 тысячи сомов, из них 17,4 миллиона разместили на срочных депозитах. Более 93 процентов всех платежей поступает по системе «Элсом».

Каждый учебник обходится родителям в 25 сомов. Ежегодно на тиражирование министерству требуется около 600 миллионов сомов.

В рамках пилотного проекта в Жайыльском районе за 2016/17 и 2017/18 учебные годы за аренду учебников собрали чуть более 1 миллиона сомов. За счет этих денег по заявке района объявлен конкурс на закупку новой литературы.

По постановлению правительства от 24 июля 2018 года арендная плата вносится родителями (законными представителями, спонсорами) учащихся на расчетный счет в обслуживающем банке. Банк обеспечивает ежедневную отчетность в электронном формате о платежах с указанием кода школ, класса, фамилий учащихся.