10:45
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Около 43 миллионов сомов планируют собрать от аренды учебников

В новом, 2019/20 учебном году планируют собрать около 43 миллионов сомов от аренды учебников. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве образования и науки.

Как отметили в ведомстве, это предварительные данные. Точные можно будет узнать, когда внедрят автоматизированную информационную систему по количеству учеников и учебников, выданных с учетом льготников.

По состоянию на 27 августа 2019 года от аренды учебников поступило 17 миллионов 482 тысячи сомов, из них 17,4 миллиона разместили на срочных депозитах. Более 93 процентов всех платежей поступает по системе «Элсом».

Каждый учебник обходится родителям в 25 сомов. Ежегодно на тиражирование министерству требуется около 600 миллионов сомов.

В рамках пилотного проекта в Жайыльском районе за 2016/17 и 2017/18 учебные годы за аренду учебников собрали чуть более 1 миллиона сомов. За счет этих денег по заявке района объявлен конкурс на закупку новой литературы.

По постановлению правительства от 24 июля 2018 года арендная плата вносится родителями (законными представителями, спонсорами) учащихся на расчетный счет в обслуживающем банке. Банк обеспечивает ежедневную отчетность в электронном формате о платежах с указанием кода школ, класса, фамилий учащихся.
Ссылка:
просмотров: 140
Версия для печати
Материалы по теме
Аренда учебников через один кошелек. Государственное лобби?
Родители школьников жалуются на аренду учебников
Родители недовольны системой оплаты за аренду учебников
Арендную плату могут взимать только за новые учебники
Родители не понимают, почему должны оплачивать аренду ветхих учебников
Аренда учебников. В Панфиловском районе школьнику не дали книги
Аренда учебников. В Министерстве образования рассказали, кто будет платить
Более 60 процентов книг в школьных библиотеках Кыргызстана физически изношены
Общественный фонд при Минобразования займется сбором денег за аренду учебников
В Кыргызстане учебники вновь будут сдавать в аренду
Популярные новости
Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента встретилась с&nbsp;мужем Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента встретилась с мужем
Водителя Курсана Асанова задержали в&nbsp;Бишкеке Водителя Курсана Асанова задержали в Бишкеке
В&nbsp;ГУОБДД рассказали подробности аварии, в&nbsp;которой погиб сын Садыра Жапарова В ГУОБДД рассказали подробности аварии, в которой погиб сын Садыра Жапарова
Неделя-24. Уголовные дела Алмазбека Атамбаева и&nbsp;кого еще к&nbsp;ним привязали Неделя-24. Уголовные дела Алмазбека Атамбаева и кого еще к ним привязали
Бизнес
5&nbsp;камер в&nbsp;смартфоне! Honor 20&nbsp;и&nbsp;его PRO-версия уже в&nbsp;продаже в&nbsp;O!Store 5 камер в смартфоне! Honor 20 и его PRO-версия уже в продаже в O!Store
Зарабатывайте на&nbsp;драгметаллах с&nbsp;обезличенным металлическим счетом &laquo;Бакай Банка&raquo; Зарабатывайте на драгметаллах с обезличенным металлическим счетом «Бакай Банка»
Медицинские организации&nbsp;КР откроют свои данные Медицинские организации КР откроют свои данные
Емкость и&nbsp;покрытие 4G&nbsp;LTE-сети от&nbsp;О! расширили еще в&nbsp;60&nbsp;населенных пунктах Емкость и покрытие 4G LTE-сети от О! расширили еще в 60 населенных пунктах