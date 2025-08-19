15:08
Скоро в школу. Чиновники рассчитают стоимость аренды новых учебников

Стоимость аренды новых учебников станет известна до начала нового 2025/2026 учебного года. Об этом 24.kg сообщили в издательском доме «Окуу китеби».

По словам представителей госучреждения, методика формирования суммы арендной платы за пользование учебниками в общеобразовательных школах утверждена постановлением кабмина.

«В настоящее время тиражируем новые книги. Позже согласно формуле рассчитаем стоимость и передадим информацию в Министерство просвещения, где издадут соответствующий приказ. О возможной стоимости сказать пока ничего не можем. В аренду будут предоставлять новые учебники, соответствующие стандартам», — отметили в «Окуу китеби».

Напомним, ранее аренда одного учебника обходилась родителям учащихся в 25 сомов в год. В 2024-м чиновники говорили, что эта стоимость не менялась последние пять лет, а цены за это время на все выросли. Но, учитывая положение населения, они не повышали стоимость.

Согласно постановлению кабмина, отдельным учащимся общеобразовательных организаций из семей, нуждающихся в социальной поддержке, учебники предоставляются бесплатно или на льготных условиях.

Денежные средства, поступившие от арендной платы, размещаются ГУ «Издательский дом «Окуу китеби» на срочных депозитах в обсуживающих банках на срок не более пяти лет и используются исключительно на обновление учебников библиотечного фонда общеобразовательных организаций.

По данным Министерства просвещения, готовятся к выпуску следующие учебно-методические комплексы:

  • «Английский язык» (3-9-е классы) — общий тираж 2 миллиона экземпляров;
  • «Математика» (1-е, 2-е, 5-е, 7-е классы) — общий тираж более 1 миллиона экземпляров;
  • «Естествознание» (1-е, 2-е, 5-е, 7-е классы) — общий тираж около 1,4 миллиона экземпляров.

«Совместно с АО «Просвещение» (Россия) также адаптируются учебно-методические комплексы по русскому языку и чтению, русскому языку и русской литературе для 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов. Все указанные учебники будут изданы и доставлены в общеобразовательные организации республики до конца 2025 года», — добавили в ведомстве.
