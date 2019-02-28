Аренда учебников через один кошелек. Государственное лобби?

В этом учебном году в Кыргызстане вновь вернулись к практике платы за аренду учебников. Мера непопулярная. А в Министерстве образования ситуацию только ухудшают, ограничивая возможности для оплаты учебников.

Игра в одни ворота

Собирать средства за аренду учебников с 1 сентября 2018-го не получилось. Проект с печатанием новых учебников оказался скандальным. Минобраз запланировал собирать деньги с ноября прошлого года. И все бы ничего...

Родители, которые в начале года столкнулись с отсутствием новых книг, готовы были заплатить. Но и тут их ждал неприятный сюрприз.

«Мы не против оплаты аренды за учебники. Это выгоднее, чем их покупать. Однако почему в школе говорят обращаться только в один банк — KICB, а там оплату не берут? Сослались на письмо из Министерства образования, что необходимо проводить оплату через приложение «Элсом», — сообщил читатель.

Оказалось, что дело даже не в банке или самом электронном кошельке, а в позиции Минобраза. Ведомство, устанавливая новые правила, не стало беспокоиться об удобствах для родителей.

17 января 2019 года Министерство образования выпустило приказ об упорядочении системы оплаты за аренду учебников. Во исполнение этого документа управление образования мэрии Бишкека выпустило свой приказ. В нем четко и ясно указано, что оплату за учебники нужно проводить исключительно через кошелек «Элсом».

«Не у всех родителей есть этот электронный кошелек. Кто-то вообще пользуется только наличкой, у кого-то другие кошельки. Нам в классе пришлось отдавать все деньги одному родителю, у которого есть «Элсом». И он уже через свой кошелек вносил нужные данные», — рассказала о новых методах оплаты за аренду учебников другая родительница.

Проблемы на ровном месте

А вот в Министерстве образования утверждают, что никаких проблем у родителей нет. Они могут оплатить за аренду учебников как в банке, так и через электронный кошелек.

«Мы лишь рекомендуем пользоваться кошельком «Элсом», чтобы родителям было удобнее. Если они не хотят, то могут оплатить и через банк. Но в этом случае им нужно правильно указать код школы, данные своего ребенка. Чтобы не получилось так, что деньги вроде поступили за аренду, а от кого, непонятно», — рассказали 24.kg в пресс-службе Минобраза.

В самом же учреждении «Жаны китеп» признались, что для оплаты аренды учебников можно воспользоваться только одним электронным кошельком — «Элсом».

«Такое решение принято для обеспечения отчетности. Мы объявляли тендер на обслуживание счетов нашей организации. В нем участвовали только два банка. KICB выиграл конкурс, предоставив специальный функционал в электронном кошельке «Элсом» по оплате аренды учебников», — сказали в организации.

Как государство конкуренцию ограничивает

В стране на сегодня успешно работают и развиваются платежные системы, открываются различные электронные кошельки. Через них можно оплатить счета за электроэнергию, тепло, горячую и холодную воду, совершать покупки. У каждой организации могут быть счета в абсолютно разных банках. Но абонентов или покупателей это волнует меньше всего. Впрочем, как и сами организации. Им главное, чтобы человек заплатил за оказанные услуги.

Остается непонятным, зачем в год цифровизации Министерство образования ограничивает людей в выборе?

Когда в республике вводили услугу оплаты за электроэнергию через электронные кошельки и терминалы, никому и в голову не пришло проводить какие-то тендеры. Во главу угла были поставлены прежде всего удобство абонентов и возможность увеличить и упростить процесс сбора средств за полученную услугу.

Годы работы показали, что система эта более чем успешна. Все платежные системы жестко контролирует Национальный банк, который в любом случае дает гарантию, что деньги дойдут по назначению. Однако Министерство образования предпочитает закрыть глаза на этот факт.

Минобразования почему-то считает, что все должны пользоваться только одним электронным кошельком и открывать счета исключительно в одном банке.

Между тем жалоб родителей на неудобства при оплате с каждым днем становится все больше. Если в следующем году обновят учебники для 7-9-х классов, то платить за аренду будет уже гораздо большее число людей. Учитывая этот факт, возникает вопрос: зачем государство в лице Министерства образования ограничивает конкуренцию и не дает своим гражданам свободу выбора?