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Общество

Конституционная палата: Аренда учебников не противоречит Основному закону

Постановление правительства «О поэтапном введении аренды учебников в общеобразовательных организациях КР» не противоречит Конституции. Решение принято Конституционной палатой после рассмотрения обращения гражданина, сообщили в пресс-службе ведомства. 

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По ее данным, в решении отмечается, что в условиях развития высоких технологий и цифровизации большинства сфер жизнедеятельности человека требование от государства предоставления на безвозмездной основе бумажных учебников нельзя считать соответствующим нормам Конституции, на которые ссылается заявитель. Потому что потребность в учебных материалах может быть обеспечена другими способами.

В КП добавили, что в Законе КР «Об образовании» указывается, что «аренда учебников в общеобразовательных организациях осуществляется в установленном законодательством порядке». Кроме того, постановление не содержит и положений дискриминационного характера, поскольку предусматривает льготную категорию детей, которым учебники предоставляются бесплатно или на льготных условиях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146343/
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