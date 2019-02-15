За пакеты на Иссык-Куле могут ввести штрафы до 17 тысяч сомов

Депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев инициирует законопроект о запрете использования полиэтиленовых пакетов и пластика на Иссык-Куле.

Автор проекта закона поясняет, что экосистема озера Иссык-Куль нарушается от постоянного увеличения объемов бытовых отходов, значительную часть которых составляют пластиковые пакеты и бутылки. Пластик является продуктом переработки нефти и при разложении выделяет опасные вещества. Процесс разложения может занимать от 50 до 500 лет.

Инициатор предлагает ввести штраф для физических лиц 5 тысяч 500 сомов, для юридических – 17 тысяч сомов.

На территории Иссык-Кульской области расположены 83 свалки, из них 24 санкционированные и 58 стихийных. Они занимают 49,35 гектара.

Пластик и полиэтилен представляют большую опасность для фауны Иссык-Куля, уже есть риск исчезновения нескольких эндемичных видов рыб и земноводных, обитающих в озере.

Отметим, что правительство ранее предложило ввести запрет на одноразовые пакеты по всему Кыргызстану.