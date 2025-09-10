10:45
USD 87.45
EUR 102.84
RUB 1.06
Общество

Запрет пакетов. Ни одного штрафа за время турсезона на Иссык-Куле не выписано

Ни одного штрафа за время туристического сезона на Иссык-Куле не выписано. Об этом 24.kg сообщил начальник регионального управления службы экологического и технического надзора Минприроды Кылычбек Тентимишев.

По его словам, согласно указу президента, с 1 января 2023 года на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области запрещены использование и реализация пакетов из полимерной пленки.

«В настоящее время экологи и мы бьем тревогу о том, что полиэтиленовых пакетов стало очень много. Они разлетаются по горам, оседают на дне озера. А ведь это наша жемчужина, которую надо беречь. Поэтому Иссык-Куль является своего рода первопроходцем в этом отношении, а с 1 января 2027-го по всей республике будут запрещены производство, реализация и бесплатная выдача пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий», — сказал Кылычбек Тентимишев.

Читайте по теме
Туристов тоже касается. Как будут штрафовать за пакеты на Иссык-Куле

Он отметил, что работа по оповещению, информированию граждан начата в 2024 году — выдано 450 уведомлений предпринимателям, в основном торговцам, владельцам продуктовых магазинов, гостиниц, рекреационных учреждений. В этом году работу усилили, в течение семи месяцев раздали еще около 500 уведомлений о том, что пакеты продавать и реализовывать на территории области категорически запрещено. Сотрудники службы провели рейдовые мероприятия по торговым центрам, магазинам.

Начальник службы напомнил, что с 1 марта 2025-го приняты штрафные санкции.

По Кодексу о правонарушениях несоблюдение запрета на реализацию и использование пакетов из полимерной пленки и всех видов пластиковых изделий на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области, парково-пляжной зоны и береговой зоны озера в первый раз влечет предупреждение.

Повторно совершенное деяние в течение года после вынесения предупреждения влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 3 тысяч сомов, на юридических — 10 тысяч.

«То есть сначала мы выдаем уведомление, на втором этапе — предупреждение. И после предупреждения, если в магазине идет реализация пакетов, уже выписываем протокол о наложении штрафных санкций. К сожалению, по закону о проверках субъектов предпринимательства мы должны уведомлять предпринимателя заранее. Даже если в день проверки эти пакеты есть, то сразу выписать штраф не можем, а предупреждаем о необходимости устранить правонарушение в течение, допустим, недели, двух недель или до месяца.

Потом идет контрольная проверка. Предприниматель знает, что мы придем, и убирает эти пакеты. Мы уходим по большому счету ни с чем. Если бы в законе было написано, что мы имеем право в любой магазин зайти и сразу выписать штраф, было бы намного легче. Поэтому ни одного штрафа пока еще не выписали, выдали только восемь предупреждений за третий квартал. В четвертом квартале, с октября, интенсивно начнем проверять магазины — около 50 уже внесли в плановые проверки по области. Отмечу, что разъяснительные работы в СМИ дали свой эффект. По крайней мере, крупные торговые сети уже не продают полиэтиленовые пакеты и одноразовую посуду», — пояснил Кылычбек Тентимишев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342896/
просмотров: 326
Версия для печати
Материалы по теме
Мрак. В Афганистане после землетрясения мужчины отказываются спасать женщин
Введен временный запрет на вывоз из КР лома и отходов черных металлов
Россия вводит новые репрессивные законы: как это отразится на Кыргызстане
В России запретили оплачивать «синюю галочку» в соцсети Instagram
Новый запрет от ГНС. Кого коснется
В Санкт-Петербурге трудовым мигрантам теперь запретили работать и курьерами
Правила для животных в Бишкеке: запреты, штрафы, отстрел
В КР чаще искали реалистичный контент на Pornhub. В августе доступ закроют
Олимпийский комитет США запретил трансгендерам участвовать в соревнованиях
Кыргызстан перестал быть основным платежным хабом для российского бизнеса
Популярные новости
Как стать донором крови в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;что это дает Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
Милиция на&nbsp;проверке ПДД провалила тест: в&nbsp;КР готовятся к&nbsp;массовым экзаменам Милиция на проверке ПДД провалила тест: в КР готовятся к массовым экзаменам
Первый автобус по&nbsp;прямому маршруту Каракол&nbsp;&mdash; Алматы сегодня отправился в&nbsp;путь Первый автобус по прямому маршруту Каракол — Алматы сегодня отправился в путь
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;8-10 сентября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 8-10 сентября
Бизнес
Онлайн-регистрация IMEI-кодов от&nbsp;КМРЦ: надежно и&nbsp;доступно для всех Онлайн-регистрация IMEI-кодов от КМРЦ: надежно и доступно для всех
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma В Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
10 сентября, среда
10:43
Депутат снова дал мастер-класс для мэрии: на этот раз со светофором Депутат снова дал мастер-класс для мэрии: на этот раз с...
10:36
Депутат считает необходимым создание отдельного агентства по делам молодежи
10:34
Дело «Клоопа». Прямых призывов к массовым беспорядкам нет, заявил эксперт в суде
10:19
На оплату услуг международных рейтинговых агентств в бюджет заложили 21 миллион
10:07
В Кыргызстане началась регистрация на хадж-2026