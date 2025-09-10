Запрет пакетов. Ни одного штрафа за время турсезона на Иссык-Куле не выписано

Ни одного штрафа за время туристического сезона на Иссык-Куле не выписано. Об этом 24.kg сообщил начальник регионального управления службы экологического и технического надзора Минприроды Кылычбек Тентимишев.

По его словам, согласно указу президента, с 1 января 2023 года на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области запрещены использование и реализация пакетов из полимерной пленки.

«В настоящее время экологи и мы бьем тревогу о том, что полиэтиленовых пакетов стало очень много. Они разлетаются по горам, оседают на дне озера. А ведь это наша жемчужина, которую надо беречь. Поэтому Иссык-Куль является своего рода первопроходцем в этом отношении, а с 1 января 2027-го по всей республике будут запрещены производство, реализация и бесплатная выдача пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий», — сказал Кылычбек Тентимишев.

Он отметил, что работа по оповещению, информированию граждан начата в 2024 году — выдано 450 уведомлений предпринимателям, в основном торговцам, владельцам продуктовых магазинов, гостиниц, рекреационных учреждений. В этом году работу усилили, в течение семи месяцев раздали еще около 500 уведомлений о том, что пакеты продавать и реализовывать на территории области категорически запрещено. Сотрудники службы провели рейдовые мероприятия по торговым центрам, магазинам.

Начальник службы напомнил, что с 1 марта 2025-го приняты штрафные санкции.

По Кодексу о правонарушениях несоблюдение запрета на реализацию и использование пакетов из полимерной пленки и всех видов пластиковых изделий на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области, парково-пляжной зоны и береговой зоны озера в первый раз влечет предупреждение.

Повторно совершенное деяние в течение года после вынесения предупреждения влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 3 тысяч сомов, на юридических — 10 тысяч.

«То есть сначала мы выдаем уведомление, на втором этапе — предупреждение. И после предупреждения, если в магазине идет реализация пакетов, уже выписываем протокол о наложении штрафных санкций. К сожалению, по закону о проверках субъектов предпринимательства мы должны уведомлять предпринимателя заранее. Даже если в день проверки эти пакеты есть, то сразу выписать штраф не можем, а предупреждаем о необходимости устранить правонарушение в течение, допустим, недели, двух недель или до месяца.

Потом идет контрольная проверка. Предприниматель знает, что мы придем, и убирает эти пакеты. Мы уходим по большому счету ни с чем. Если бы в законе было написано, что мы имеем право в любой магазин зайти и сразу выписать штраф, было бы намного легче. Поэтому ни одного штрафа пока еще не выписали, выдали только восемь предупреждений за третий квартал. В четвертом квартале, с октября, интенсивно начнем проверять магазины — около 50 уже внесли в плановые проверки по области. Отмечу, что разъяснительные работы в СМИ дали свой эффект. По крайней мере, крупные торговые сети уже не продают полиэтиленовые пакеты и одноразовую посуду», — пояснил Кылычбек Тентимишев.