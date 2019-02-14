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Общество

Фермеры Кыргызстана предлагают упразднить Министерство сельского хозяйства

Министерство сельского хозяйства необходимо упразднить. Об этом на круглом столе заявил фермер Манас Саматов.

По его словам, картофельный кризис в стране — результат деструктивной сельскохозяйственной политики.

«Необходимо упразднить министерство и создать ведомство с привлечением профессиональных кадров. У государства нет взаимодействия с фермерами. Сотрудничество идет только через коммерческие банки. У наших фермеров права, как у крепостного крестьянина», — сказал фермер.

Манас Саматов предложил делать акцент на прибыльные сельхозугодья.

«Надо отказаться от продукции, которую не покупают. Сельское хозяйство нуждается в новых технологиях и технике. К сожалению, нашим фермерам трудно завозить новую технику, так как в рамках ЕАЭС для этого созданы препятствия», — добавил он.
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