Фермеры Кыргызстана предлагают упразднить Министерство сельского хозяйства

Министерство сельского хозяйства необходимо упразднить. Об этом на круглом столе заявил фермер Манас Саматов.

По его словам, картофельный кризис в стране — результат деструктивной сельскохозяйственной политики.

«Необходимо упразднить министерство и создать ведомство с привлечением профессиональных кадров. У государства нет взаимодействия с фермерами. Сотрудничество идет только через коммерческие банки. У наших фермеров права, как у крепостного крестьянина», — сказал фермер.

Манас Саматов предложил делать акцент на прибыльные сельхозугодья.

«Надо отказаться от продукции, которую не покупают. Сельское хозяйство нуждается в новых технологиях и технике. К сожалению, нашим фермерам трудно завозить новую технику, так как в рамках ЕАЭС для этого созданы препятствия», — добавил он.