02:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Названы города мира с самыми длинными пробками. Бишкека в десятке пока нет

Фото 24.kg. Пробка на пересечении улиц Ибраимова и Кулатова в Бишкеке

Лидером городов мира с самыми длинными пробками второй год остается столица России — Москва. Об этом говорится в новом рейтинге загруженности на дорогах компании INRIX.

По его данным, ситуация с каждым годом ухудшается: если в 2016 году в Москве водители провели 91 час в пробках, то в 2018-м — уже 210 часов! Средняя скорость в мегаполисе в утренние и вечерние часы пик не превышала 22,36 километра в час.

Читайте по теме
Ремонт дорог. Жители Бишкека требуют объявить мораторий на реализацию проекта
На втором месте по длине пробок оказался Стамбул: за год водители простояли в них 157 часов, причем ситуация в столице Турции ухудшилась. Замыкает тройку Богота (столица Колумбии). Водители провели в пробках тут рекордное время (272 часа), но по другим параметрам исследования показатели Боготы выше, чем у Москвы или Стамбула.

Если считать только время, проведенное водителями в пробках, то в лидерах окажутся Богота, Рим и Дублин.

В компании INRIX отмечают, что пробки наносят значительный ущерб экономикам государств и призывают внедрять в них интеллектуальные транспортные системы, которые позволят разгрузить дороги.

Исследование INRIX затронуло более 200 городов из 38 стран. Кыргызстан в нем не присутствует.
Ссылка:
просмотров: 792
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат предложил изменить маршруты движения транспорта в часы пик в Бишкеке
Застройщик не может открыть гостевую парковку, а на дороге из-за этого пробки
Платный въезд в центр Бишкека. Автовладельцы, вы согласны?
Ремонт дорог в Бишкеке как стихийное бедствие
«Агент 024»: Вместо решения проблемы с пробкой ГУОБДД на ней «зарабатывает»
В парламенте придумали, как бороться с пробками в Бишкеке
В Бишкеке в часы пик задействуют для разгрузки трасс до 170 сотрудников УОБДД
Очереди образовались и на кыргызско-китайской границе
Муфтият просит посетителей Центральной мечети не создавать пробки
Американцы застряли в колоссальных пробках из-за Дня благодарения
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. За&nbsp;полдня камеры зафиксировали 12,6 тысячи нарушений «Безопасный город». За полдня камеры зафиксировали 12,6 тысячи нарушений
&laquo;Безопасный город&raquo;. Какая скорость считается нарушением ПДД «Безопасный город». Какая скорость считается нарушением ПДД
&laquo;Безопасный город&raquo;. Почему количество нарушений за&nbsp;ночь изменилось? «Безопасный город». Почему количество нарушений за ночь изменилось?
Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову
Бизнес
СКИДКИ в&nbsp;O!Store: 30&nbsp;процентов на&nbsp;все смартфоны&nbsp;LG СКИДКИ в O!Store: 30 процентов на все смартфоны LG
Спешите! Остался месяц до&nbsp;окончания акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Остался месяц до окончания акции «Плати картой» от «Бакай Банка»
Сотрудничество Lalafo и&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! продолжается! Сотрудничество Lalafo и мобильного оператора О! продолжается!
&laquo;Газпром нефть Азия&raquo; в&nbsp;четвертый раз получила награду &laquo;Лучший налогоплательщик&raquo; «Газпром нефть Азия» в четвертый раз получила награду «Лучший налогоплательщик»