Названы города мира с самыми длинными пробками. Бишкека в десятке пока нет

Лидером городов мира с самыми длинными пробками второй год остается столица России — Москва. Об этом говорится в новом рейтинге загруженности на дорогах компании INRIX.
По его данным, ситуация с каждым годом ухудшается: если в 2016 году в Москве водители провели 91 час в пробках, то в 2018-м — уже 210 часов! Средняя скорость в мегаполисе в утренние и вечерние часы пик не превышала
Если считать только время, проведенное водителями в пробках, то в лидерах окажутся Богота, Рим и Дублин.
Исследование INRIX затронуло более 200 городов из 38 стран. Кыргызстан в нем не присутствует.