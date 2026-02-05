12:40
В парламенте интересуются, как власти решают проблему пробок в Бишкеке

Депутат Болотбек Борбиев на заседании ЖК отметил, что одной из причин смога в крупных городах являются автомобили: их большое количество и пробки. Он поинтересовался, какие меры власти планируют принять для решения проблемы дорожных заторов.

Заместитель мэра Бишкека Рамиз Алиев уточнил, что, согласно генплану, будет проведен капитальный ремонт 120 километров дорог, шести мостов и трех развязок. Также предусмотрено развитие общественного транспорта, откроются 12 новых улиц в городе.

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев отметил, что в новом проекте генерального плана столицы предусмотрены развязки и эстакады. «Предусмотрен бюджет на эти цели. Решение вопроса дорожной инфраструктуры мэрией осуществляется совместно с правительством, так как финансирования городского иногда может быть недостаточно», — добавил он.
