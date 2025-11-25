20:54
Общество

В центре Бишкека вечером образовались серьезные пробки

В центре Бишкека вечером 25 ноября фиксируются плотные пробки. Движение замедлено на нескольких центральных улицах, автомобилисты сообщают о заторах в обе стороны движения.

На видео, отправленном читателями, видно, что машины стоят практически вплотную, движение идет рывками. Очевидцы отмечают, что пробки образуются из-за большого вечернего трафика и ограничения проезда на некоторых участках столицы.

Ситуацию усугубляют временные меры МВД, введенные с 25 по 27 ноября в связи с государственным визитом президента России Владимира Путина и сессией Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По словам жителей, сотрудники дорожной милиции начали эвакуировать неправильно припаркованные автомобили на улицах, по которым планируется движение кортежей.

В частности, эвакуация уже идет в районе Вечного огня. Предполагается, что в этой зоне пройдет официальная церемония.

МВД рекомендует учитывать изменения при планировании маршрутов и соблюдать требования сотрудников дорожной милиции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352230/
просмотров: 991
