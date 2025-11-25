В центре Бишкека вечером образовались серьезные пробки

В центре Бишкека вечером 25 ноября фиксируются плотные пробки. Движение замедлено на нескольких центральных улицах, автомобилисты сообщают о заторах в обе стороны движения.
На видео, отправленном читателями, видно, что машины стоят практически вплотную, движение идет рывками. Очевидцы отмечают, что пробки образуются из-за большого вечернего трафика и ограничения проезда на некоторых участках столицы.
По словам жителей, сотрудники дорожной милиции начали эвакуировать неправильно припаркованные автомобили на улицах, по которым планируется движение кортежей.
В частности, эвакуация уже идет в районе Вечного огня. Предполагается, что в этой зоне пройдет официальная церемония.
МВД рекомендует учитывать изменения при планировании маршрутов и соблюдать требования сотрудников дорожной милиции.