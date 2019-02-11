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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (247)

Ремонт дорог. В Бишкеке начали расширять проспект Жибек Жолу

В Бишкеке начали расширять проспект Жибек Жолу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее информации, Бишкекасфальтсервис начал подготовительные работы для расширения проспекта.

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Расширение коснется участка от улицы Фучика до Западного автовокзала.

«Временно​ демонтируют 280 металлических листов с опорами, которые после завершения работ​ восстановят на обновленной улице. Демонтированные листы будут храниться на базе МП «Тазалык». В 2016 году на них потратили 3,6 миллиона сомов», — отметили в мэрии.

Напомним, ранее бишкекчане сообщили, что на проспекте демонтируют шумозащитный забор.

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