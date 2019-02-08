Кыргызстанец, сбивший людей в Москве, выходит на свободу

Кыргызстанец Анарбек уулу Чынгыз, сбивший людей в Москве, выходит на свободу. Об этом сообщил 24.kg представитель кыргызской диаспоры в российской столице Улан Кошматов.
По его словам, сегодня суд Смоленской области принял решение об условно-досрочном освобождении кыргызстанца.
«Через десять дней Анарбек уулу Чынгыз выйдет на свободу», — сообщил он.
Уроженец Кыргызстана Чынгыз Анарбек уулу наехал на людей на Ильинке в первые дни чемпионата мира по футболу. Таксиста обвинили в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Тверской суд Москвы приговорил его к полутора годам принудительных работ.