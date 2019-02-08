Кыргызстанец, сбивший людей в Москве, выходит на свободу

Кыргызстанец Анарбек уулу Чынгыз, сбивший людей в Москве, выходит на свободу. Об этом сообщил 24.kg представитель кыргызской диаспоры в российской столице Улан Кошматов.

По его словам, сегодня суд Смоленской области принял решение об условно-досрочном освобождении кыргызстанца.

«Через десять дней Анарбек уулу Чынгыз выйдет на свободу», — сообщил он.