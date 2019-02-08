19:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Кыргызстанец, сбивший людей в Москве, выходит на свободу

Кыргызстанец Анарбек уулу Чынгыз, сбивший людей в Москве, выходит на свободу. Об этом сообщил 24.kg представитель кыргызской диаспоры в российской столице Улан Кошматов.

По его словам, сегодня суд Смоленской области принял решение об условно-досрочном освобождении кыргызстанца.

«Через десять дней Анарбек уулу Чынгыз выйдет на свободу», — сообщил он.

Уроженец Кыргызстана Чынгыз Анарбек уулу наехал на людей на Ильинке в первые дни чемпионата мира по футболу. Таксиста обвинили в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Тверской суд Москвы приговорил его к полутора годам принудительных работ.
Ссылка:
просмотров: 420
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы погибли в ДТП под Пензой
В Рязанской области в результате ДТП пострадали два кыргызстанца
Кыргызстанец серьезно пострадал в ДТП в России
Кыргызстанец погиб в аварии в Рязанской области России
Таксист из Кыргызстана сбил женщину с ребенком в Москве
Популярные новости
Заработать $2&nbsp;миллиона за&nbsp;два года. История бизнесмена из&nbsp;Кыргызстана Заработать $2 миллиона за два года. История бизнесмена из Кыргызстана
Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к&nbsp;ответственности Асылбека Жээнбекова Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к ответственности Асылбека Жээнбекова
Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не&nbsp;будут Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не будут
Призывавшая на&nbsp;митинге убивать китайцев пенсионерка раскаялась в&nbsp;содеянном Призывавшая на митинге убивать китайцев пенсионерка раскаялась в содеянном
Бизнес
O!Store в&nbsp;Asia Mall делает СКИДКИ на&nbsp;смартфоны и&nbsp;аксессуары до&nbsp;30&nbsp;процентов O!Store в Asia Mall делает СКИДКИ на смартфоны и аксессуары до 30 процентов
Красивые номера MegaCom в&nbsp;подарок со&nbsp;скидкой до&nbsp;90&nbsp;процентов Красивые номера MegaCom в подарок со скидкой до 90 процентов
Подборка смартфонов для НЕГО и&nbsp;НЕЕ к&nbsp;14&nbsp;февраля Подборка смартфонов для НЕГО и НЕЕ к 14 февраля
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; оказал помощь детской больнице в&nbsp;городе&nbsp;Ош «Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош