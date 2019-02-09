Незаконно арестовали. Омбудсмену пожаловались на милиционеров

К омбудсмену Токону Мамытову обратилась с заявлением жительница Кара-Суйского района. Просит защитить интересы ее брата.

Женщина также обвиняет сотрудников Кара-Суйского РОВД в бездействии. В частности, из ее заявления следует, что в 2014 году в местной милиции возбудили в отношении ее брата уголовное дело по статье «Разбой».

Однако на момент совершения преступления подозреваемый находился на свадьбе, что подтверждается показаниями гостей (более 326 человек) и фотографиями с торжества.

Кроме того, заявительница сообщила, что с мая 2013 года и до момента задержания ее брат находился в Екатеринбурге, где работал. За этот период в Кыргызстан он прилетал всего четыре раза, чтобы навестить родных.

25 октября 2017 года следователь ОВД Кара-Суйского района заочно предъявил мужчине обвинение в совершении преступления, по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, с целью завладения имуществом в значительном размере» и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, с объявлением в розыск.

3 июля 2018 года он был задержан и водворен в СИЗО в Екатеринбурге, а 18 декабря этапирован в СИЗО-5 города Оша, причем, как утверждает женщина, за счет родственников. Экстрадиция обошлась им в 150 тысяч сомов.

Обратившаяся к акыйкатчи кыргызстанка считает, что следствие может затягиваться, а ее родственник будет сидеть.

Дело находится на контроле главного правозащитника страны.