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Общество

Авария на трубопроводе. В некоторых районах города Ош не будет газа

В некоторых районах Оша не будет газа из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО «Газпром Кыргызстан».

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ сегодня с 10.00 до 15.00 будет прекращена подача природного газа на улицах Монуева, Памирской, Фуркат, Маруфий, Бакинской.

Завтра без газа с 9.00 до 17.00 останутся жители улиц Ишматова, Шаумяна, Толонова, Крылова, Физкультурной, микрорайона «Туран».

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.
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