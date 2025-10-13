12:53
Общество

В Бишкеке 13-17 октября не будет газа в отдельных районах

В связи с работами на газопроводах временно приостановлена подача природного газа 13-17 октября. Об этом сообщила пресс-служба «Бишкекгаза».

Район отключения: улица Ибраимова, проспект Жибек Жолу, улица Суюмбаева, проспект Чуй, улицы Осмонкула, Московская, Токтогула, Абдрахманова.

14-15 октября газа не будет в районе, ограниченном улицами Байтика Баатыра, Медерова, Панфилова, ВБЧК.

16-17 октября подача газа будет приостановлена на улицах Жукеева-Пудовкина, Токомбаева, Сухэ-Батора, Юнусалиева, Безымянной.

«Бишкекгаз» приносит извинения за неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. 
