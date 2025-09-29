Часть Бишкека осталась без газа до 2 октября

В связи с работами на газопроводах низкого и среднего давления с 29 сентября по 2 октября не будет подачи природного газа в части столицы. Об этом сообщила пресс-служба «Бишкекгаза».

Районы:

улицы Алыбаева, Крылова, железная дорога, улица Осмонова — с 1 по 2 октября;

улицы Мурманская, Гагарина, Садырбаева, Ахунбаева — с 29 по 30 сентября.

Работы ведут с целью надежного и безопасного газоснабжения.

Власти города просят жителей использовать альтернативные источники энергии на время отключения голубого топлива и приносят извинения за временные неудобства.