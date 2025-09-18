18:42
USD 87.45
EUR 103.44
RUB 1.05
Общество

Часть Бишкека останется без газа еще на шесть дней

В связи с работами на надземном газопроводе среднего давления с 19 по 24 сентября временно приостановят подачу природного газа в части столицы. Об этом сообщила пресс-служба «Бишкекгаза».

Район, где отключат газ, ограничен:

  • улицей Фучика, БЧК, рекой Ала-Арчой, улицами Московской, Кулиева, Боконбаева, проспектом Дэн Сяопина, улицей Джамгерчинова, железной дорогой, улицами Садыгалиева, Алыкулова, Лумумбы, Профсоюзной.

Работы по переносу участка газопровода проводятся по инициативе мэрии и связаны с расширением улицы.

Власти города просят жителей использовать альтернативные источники энергии на время отключения и приносят извинения за временные неудобства.

Напомним, «Бишкекгаз» сообщал, что на этом участве подачу голубого топлива приостановят с 16 по 19 сентября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344052/
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
Без газа на четыре дня останется часть Бишкека
Часть Бишкека осталась на три дня без газа
Внимание! Временное отключение газа в части Бишкека
Внимание! С 1 по 5 сентября в части Бишкека отключили подачу газа
С 26 по 27 августа будет приостановлена подача природного газа в селе Ленинском
В селе Аламедин с 20 по 22 августа временно приостановят подачу газа
Некоторые районы Бишкека останутся без газа с 11 по 13 августа
В одном из районов Бишкека отключили подачу газа
В части Бишкека с 18 по 20 июня отключат подачу газа
Бүгүн Бишкектин бир бөлүгүндө газ өчүрүлөт
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
На&nbsp;южном берегу Иссык-Куля построили новый железнодорожный переезд под трассой На южном берегу Иссык-Куля построили новый железнодорожный переезд под трассой
Бизнес
MBANK возвращает пенсионерам до&nbsp;10&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;карте &laquo;Элкарт&raquo; MBANK возвращает пенсионерам до 10 процентов кешбэка по карте «Элкарт»
Оформи виртуальные карты Visa и&nbsp;Mastercard в&nbsp;приложении Eldik Оформи виртуальные карты Visa и Mastercard в приложении Eldik
Хотите VIP-номер в&nbsp;подарок? Подключайте тариф из&nbsp;линейки &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; Хотите VIP-номер в подарок? Подключайте тариф из линейки «Переходи на О! Комбо»
Кешбэк 100 процентов за&nbsp;каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада Кешбэк 100 процентов за каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада
18 сентября, четверг
18:32
Воды в Токтогулке мало — министр энергетики прогнозирует самую сложную зиму Воды в Токтогулке мало — министр энергетики прогнозируе...
18:30
19 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:19
Расширением дорог проблему пробок в Бишкеке не решить — Чинара Касмамбетова
18:14
Часть Бишкека останется без газа еще на шесть дней
18:14
В «Кен-Сае» проводят электричество: мэр города Ош поцеловал новый трансформатор