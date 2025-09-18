Часть Бишкека останется без газа еще на шесть дней

В связи с работами на надземном газопроводе среднего давления с 19 по 24 сентября временно приостановят подачу природного газа в части столицы. Об этом сообщила пресс-служба «Бишкекгаза».

Район, где отключат газ, ограничен:

улицей Фучика, БЧК, рекой Ала-Арчой, улицами Московской, Кулиева, Боконбаева, проспектом Дэн Сяопина, улицей Джамгерчинова, железной дорогой, улицами Садыгалиева, Алыкулова, Лумумбы, Профсоюзной.

Работы по переносу участка газопровода проводятся по инициативе мэрии и связаны с расширением улицы.

Власти города просят жителей использовать альтернативные источники энергии на время отключения и приносят извинения за временные неудобства.

Напомним, «Бишкекгаз» сообщал, что на этом участве подачу голубого топлива приостановят с 16 по 19 сентября.