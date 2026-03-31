С 1 по 3 апреля не будет газа на некоторых улицах Бишкека

Газовая служба «Бишкекгаз» уведомляет, что в связи с проведением работ на подземном газопроводе среднего давления с 1 по 3 апреля будет временно приостановлена подача природного газа в районе, ограниченном улицами Джантошева, Байтика Баатыра, Льва Толстого, Кара-Дарьинская, Горького, Жукеева-Пудовкина, в районе завода Кыргызавтомаш, макаронного цеха, бань Жыргал и Байтур.

Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения.