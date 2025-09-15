17:59
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Общество

Без газа на четыре дня останется часть Бишкека

В связи с работами на надземном газопроводе среднего давления с 16 по 19 сентября временно приостановят подачу природного газа в части Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба «Бишкекгаз». 

Район, где отключат газ, ограничен улицами:

  • Фучика, БЧК, река Ала-Арча, Московская, Кулиева, Боконбаева, Дэн Сяопина, Джангерчинова, железная дорога, Садыгалиева, Б.Алыкулова, Патриса Лумумбы, Профсоюзная.

Работы по переносу участка газопровода проводятся по инициативе мэрии Бишкека и связаны с расширением улицы.

«Бишкекгаз» просит жителей использовать альтернативные источники энергии на время отключения и приносит извинения за временные неудобства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343610/
просмотров: 459
Версия для печати
Материалы по теме
Часть Бишкека осталась на три дня без газа
Внимание! Временное отключение газа в части Бишкека
Внимание! С 1 по 5 сентября в части Бишкека отключили подачу газа
В селе Аламедин с 20 по 22 августа временно приостановят подачу газа
Некоторые районы Бишкека останутся без газа с 11 по 13 августа
В одном из районов Бишкека отключили подачу газа
В части Бишкека с 18 по 20 июня отключат подачу газа
В части Бишкека 26 мая отключат газ
В части Бишкека временно отключат природный газ
В Бишкеке временно отключат газ в связи с ремонтными работами
Популярные новости
Землетрясения, качество домов и&nbsp;Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться Землетрясения, качество домов и Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не&nbsp;ощущалось В Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не ощущалось
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн
MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, который ты&nbsp;собираешь сам MIX от MEGA — тариф, который ты собираешь сам
КРСУ сегодня меняется очень быстро&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;ректором Сергеем Волковым КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
15 сентября, понедельник
17:46
В Беларуси освобожденного экс-кандидата в президенты снова отправили в колонию В Беларуси освобожденного экс-кандидата в президенты сн...
17:41
Майор милиции приехал на джипе с подложными номерами, но заявил, что авто не его
17:32
В городе Ош заработали 20 зарядных станций для электромобилей
17:31
Без газа на четыре дня останется часть Бишкека
17:14
Мэрия Бишкека увеличит количество автобусов в связи с наплывом школьников