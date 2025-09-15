Без газа на четыре дня останется часть Бишкека

В связи с работами на надземном газопроводе среднего давления с 16 по 19 сентября временно приостановят подачу природного газа в части Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба «Бишкекгаз».

Район, где отключат газ, ограничен улицами:

Фучика, БЧК, река Ала-Арча, Московская, Кулиева, Боконбаева, Дэн Сяопина, Джангерчинова, железная дорога, Садыгалиева, Б.Алыкулова, Патриса Лумумбы, Профсоюзная.

Работы по переносу участка газопровода проводятся по инициативе мэрии Бишкека и связаны с расширением улицы.

«Бишкекгаз» просит жителей использовать альтернативные источники энергии на время отключения и приносит извинения за временные неудобства.