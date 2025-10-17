Часть Бишкека останется без газа на несколько дней

В связи с работами на газопроводе среднего давления с 20 по 24 октября не будет голубого топлива в одном из районов столицы. Об этом сообщил «Бишкекгаз».

По его данным, временно приостановят подачу природного газа в районе, ограниченном:

улицами Токомбаева, Малдыбаева, Ахунбаева, Ажибека Баатыра, Тыналиева, Масалиева, Садырбаева, Манас айылы, а также в жилмассивах «Арча-Бешик», «Киргизия-1» и «Ынтымак».

Газовая служба «Бишкекгаз» приносит извинения за неудобства и просит абонентов на период отключения голубого топлива перейти на альтернативные источники энергии.