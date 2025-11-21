В одном из районов Бишкека с 24 по 26 ноября не будет газа

В столице с 24 по 26 ноября будет временно приостановлена подача природного газа в районе, ограниченном улицой Лермонтова, БЧК, улицей Первомайской и жилмассивом Бакай-Ата. Газовая служба «Бишкекгаз» информирует, что приостановка подачи связана с проведением работ на подземном газопроводе среднего давления.

Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. Мы делаем все, чтобы использование природного газа было безопасным и комфортным.