12:40
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.09
Общество

В одном из районов Бишкека с 24 по 26 ноября не будет газа

В столице с 24 по 26 ноября будет временно приостановлена подача природного газа в районе, ограниченном улицой Лермонтова, БЧК, улицей Первомайской и жилмассивом Бакай-Ата. Газовая служба «Бишкекгаз» информирует, что приостановка подачи связана с проведением работ на подземном газопроводе среднего давления.

Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. Мы делаем все, чтобы использование природного газа было безопасным и комфортным.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351780/
просмотров: 291
Версия для печати
Материалы по теме
В 2024 году в Бишкеке демонтировали более 7 тысяч объектов
Земельная амнистия. В 2024 году в Бишкеке граждане подали 2,6 тысячи заявлений
Жители Бишкека сливают бытовые стоки, засоряя коллекторы. Проводится их очистка
В части Бишкека отключат подачу питьевой воды
Ни один объект в Бишкеке не закрыт в связи с экономией электричества — вице-мэр
Второй случай за неделю: в Бишкеке частники вновь повредили водопровод
Еще один участок улицы Фучика в Бишкеке открыли после ремонта
Охрана школ Первомайского района обойдется Бишкеку в 51 миллион сомов
Нет освещения. Женщина сломала ногу из-за разрытого тротуара у школы в Бишкеке
Бишкекчан просят в часы пиковых нагрузок не использовать мощные электроприборы
Популярные новости
Три вуза из&nbsp;Кыргызстана вошли в&nbsp;мировой рейтинг устойчивого развития Три вуза из Кыргызстана вошли в мировой рейтинг устойчивого развития
Ажиотаж у&nbsp;офиса &laquo;Кут&raquo;: бишкекчане четвертый день стоят в&nbsp;очереди за&nbsp;квартирами Ажиотаж у офиса «Кут»: бишкекчане четвертый день стоят в очереди за квартирами
Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;20-23 ноября Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 20-23 ноября
Бизнес
MIX от&nbsp;MEGA: максимум свободы и&nbsp;удобства в&nbsp;одном тарифе MIX от MEGA: максимум свободы и удобства в одном тарифе
Как выбрать кольцо с&nbsp;желтым бриллиантом: полное руководство Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство
Кешбэк в&nbsp;&laquo;Таш-Рабате&raquo; и&nbsp;&laquo;БУМе&raquo;: экономьте с&nbsp;MKassa Кешбэк в «Таш-Рабате» и «БУМе»: экономьте с MKassa
О! усилил&nbsp;4G: модернизирована сеть в&nbsp;более чем 140 населенных пунктах О! усилил 4G: модернизирована сеть в более чем 140 населенных пунктах
21 ноября, пятница
12:30
Масато Канда: В 2025-2027 годах АБР намерен выделить Кыргызстану $700 миллионов Масато Канда: В 2025-2027 годах АБР намерен выделить Кы...
12:28
Внедрение системы «Базар»: за 10 месяцев собрано 727 миллионов сомов налогов
12:17
В одном из районов Бишкека с 24 по 26 ноября не будет газа
12:14
Глава ГКНБ передал служебные автомобили Центру охраны материнства и детства
12:00
Почему «выстрелили» посты Алмазбека Атамбаева