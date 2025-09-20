Часть Бишкека останется без газа с 23 по 24 сентября

В связи с работами на надземном газопроводе среднего давления с 23 по 24 сентября приостановят подачу природного газа в части столицы. Об этом сообщила пресс-служба «Бишкекгаза».

Район, где отключат голубое топливо:

микрорайон «Джал-29», улицы Тыналиева, Масалиева, Жайыла Баатыра, Репина, Садырбаева, Валдайская.

Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения.

Власти города просят жителей использовать альтернативные источники энергии на время отключения и приносят извинения за временные неудобства.

Напомним, «Бишкекгаз» сообщал, что на этом участве подачу голубого топлива приостановят с 19 по 24 сентября.