ТЭЦ Бишкека готова к морозам. При похолодании запустит еще семь котлов

В случае сильных морозов ТЭЦ Бишкека готова запустить еще семь котлов. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Электрические станции».

Отмечается, что все оборудование столичной ТЭЦ готово к несению нагрузок, никаких нештатных ситуаций нет. На складах теплоцентрали находится 249,5 тысячи тонн угля. В сутки расходуется 4,8 тысячи тонн. Топливо поступает по графику, без задержек.

По заданию ОАО «Бишкектеплосеть» температура воды должна составлять 75 градусов. Теплоцентраль выдерживает заданный режим.

В настоящее время в резерве находится семь котлов и три турбоагрегата. В случае необходимости и понижения температуры воздуха их могут запустить.

По данным Гидрометцентра, сегодня в Бишкеке температура воздуха ночью − 11, днем −7 градусов. В ближайшие сутки холодная погода сохранится.