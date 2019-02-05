В Бишкеке под снос попали свадебный салон, рекламные конструкции и киоски. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, управление землепользования и строительства проводит плановые рейды по улицам столицы.

«Сегодня сотрудники демонтировали 51 рекламную конструкцию по улице Дэн Сяопина от Фучика до Алыкулова. В добровольно-принудительном порядке демонтирован 40-тонный контейнер на улице Матросова», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что на основании предписания прокуратуры Свердловского района управление демонтировало свадебный салон «Пери», площадью 80 квадратных метров, расположенный на пересечении улиц Жумабека и Абдырахманова.