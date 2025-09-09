15:55
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.07
Общество

Киоски и незаконные конструкции демонтируют на улице Гоголя в Бишкеке

Фото мэрии. В Бишкеке на улице Гоголя демонтируют киоски и незаконные конструкции

В Свердловском районе Бишкека продолжаются работы по освобождению улицы Гоголя от незаконных объектов, мешающих строительству тротуаров. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Глава Свердловской муниципальной администрации Медербек Амангелдиев провел разъяснительные беседы с владельцами объектов, расположенных вдоль улицы.

По информации мэрии, сотрудники муниципальной инспекции составили шесть протоколов за несанкционированную торговлю на общую сумму 18 тысяч сомов.

На улице Гоголя выявили 22 объекта, препятствующих строительным работам. Из них:

  • 10 киосков перемещены;
  • 1 демонтирован;
  • 3 находятся в процессе демонтажа;
  • еще 8 объектов различного характера снесены добровольно хозяевами при содействии муниципальных служб.

В мэрии отметили, что работы по благоустройству и строительству тротуаров продолжат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342815/
просмотров: 362
Версия для печати
Материалы по теме
Расширение проспекта Айтматова. Вместо компенсаций мэрия подает иски на жителей
Незаконную пристройку к кафе «Пили Швили» демонтировала мэрия Бишкека
В Бишкеке снова демонтируют павильоны на пересечении Абдрахманова и Киевской
В бишкекском жилмассиве «Алтын-Ордо» демонтируют незаконные постройки
Семье, чей дом снесли для расширения улицы в городе Ош, построили новое жилье
В Бишкеке демонтируют незаконную пристройку кафе «Байсуу» в водоохранной зоне
В Бишкеке продолжается демонтаж самовольных построек на муниципальных землях
В Бишкеке демонтируют школу № 23. Видео с дрона
Снос в жилмассиве «Кок-Жар». Активист Бекназар Айталиев арестован до октября
Мыйзамсыз курулуштар, «снос»: Президент Садыр Жапаровдун кезектеги маеги
Популярные новости
Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться&nbsp;&mdash; не&nbsp;согласны с&nbsp;решением Минздрава Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться — не согласны с решением Минздрава
Улица Алма-Атинская и&nbsp;дорога на&nbsp;ГЭС-5 превратились в&nbsp;одну большую стройку Улица Алма-Атинская и дорога на ГЭС-5 превратились в одну большую стройку
Расширение проспекта Айтматова. Вместо компенсаций мэрия подает иски на&nbsp;жителей Расширение проспекта Айтматова. Вместо компенсаций мэрия подает иски на жителей
Как стать донором крови в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;что это дает Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
Бизнес
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
9 сентября, вторник
15:50
Спрос на естественность. Пластический хирург о запросах кыргызстанцев Спрос на естественность. Пластический хирург о запросах...
15:29
Киоски и незаконные конструкции демонтируют на улице Гоголя в Бишкеке
15:27
Саммиты и визиты иностранных делегаций в 2024 году. Во сколько это обошлось КР
15:24
В мэрии Бишкека новый начальник управления капитального строительства
15:13
В Кыргызстане открыли 41 туристический объект, еще 22 готовят к запуску