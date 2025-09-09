Киоски и незаконные конструкции демонтируют на улице Гоголя в Бишкеке

Фото мэрии. В Бишкеке на улице Гоголя демонтируют киоски и незаконные конструкции

В Свердловском районе Бишкека продолжаются работы по освобождению улицы Гоголя от незаконных объектов, мешающих строительству тротуаров. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Глава Свердловской муниципальной администрации Медербек Амангелдиев провел разъяснительные беседы с владельцами объектов, расположенных вдоль улицы.

По информации мэрии, сотрудники муниципальной инспекции составили шесть протоколов за несанкционированную торговлю на общую сумму 18 тысяч сомов.

На улице Гоголя выявили 22 объекта, препятствующих строительным работам. Из них:

10 киосков перемещены;

1 демонтирован;

3 находятся в процессе демонтажа;

еще 8 объектов различного характера снесены добровольно хозяевами при содействии муниципальных служб.

В мэрии отметили, что работы по благоустройству и строительству тротуаров продолжат.