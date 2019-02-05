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Общество

Проблемы с «Мобильником». «Северэлектро» рекомендует абонентам сверить платежи

В ОАО «Северэлектро» не поступает информация о платежах абонентов, оплативших за электроэнергию через терминалы и электронные кошельки «Мобильник». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Абонентам необходимо обратиться в службы сбыта электроэнергии по месту жительства для сверки платежей.

Во избежание неудобств «Северэлектро» рекомендует потребителям совершать платежи в терминалах QIWI, Quickpay, UMAI, «АсИсНур», Terempay, KIСB, в том числе через электронные кошельки UMAI, «Элсом», в кассах «Айыл Банка», ГП «Кыргызпочтасы».

На прошлой неделе начались сбои в работе терминалов ОсОО «Мобильник». Из-за этого от его услуг отказались «Северэлектро», «Ошэлектро» и MegaCom. Национальный банк следит за ситуацией. Об отзыве лицензии у ОсОО «Мобильник» речь пока не идет.
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