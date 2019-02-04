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Общество

В России отметили рост интереса школьников Кыргызстана к русскому языку

Вопросы повышения квалификации и адаптации учебников обсудили министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева и министр просвещения России Ольга Васильева во время встречи в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования КР.

По ее данным, Гульмира Кудайбердиева напомнила, что Кыргызстан всегда считал Россию стратегическим партнером и готов активно взаимодействовать с ней в сфере образования.

«В частности, особый интерес для нашей страны представляют вопросы адаптации учебников математической и естественно-научной образовательных областей, а также вопросы повышения квалификации учителей», — подчеркнула она.

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Ольга Васильева отметила, что в Кыргызстане отмечается рост интереса к русскому языку.

«За последние годы возрос интерес в Кыргызстане к русскому языку, что отразилось на посещении образовательного портала России — его материалы используют более 37 тысяч человек. Только за последние два года в три раза возросло число школьников Кыргызстана, участвующих в заочных олимпиадах по русскому языку, — с 70 до 200 человек», — сказала она.

Участники встречи также обсудили вопросы организации учебных площадок для детей мигрантов и возможность более активной совместной работы для повышения квалификации учителей.
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