Россия предложила Кыргызстану направить 100 лучших школьников в лагерь «Артек»

Россия предложила Кыргызстану направить в 2019 году 100 лучших школьников в Международный детский центр «Артек», а в перспективе и другие всероссийские детские центры («Орленок», «Смена», «Океан»). Об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева на встрече с послом КР в РФ Аликбеком Джекшенкуловым.
Российская сторона также предложила рассмотреть возможность сотрудничества в сфере образовательно-методической работы по преподаванию русского языка в школах с направлением российских преподавателей в Кыргызстан, отметила пресс-служба посольства КР в РФ.
Глава государства постоянно акцентирует: «Русский язык имеет статус официального в Кыргызстане и сохранит его в дальнейшем, это закреплено Конституцией. Более того, русский является языком дружбы и одним из рабочих языков ООН».
Стороны также обсудили перспективы открытия на базе отдельных московских школ (в качестве пилотного проекта) или Российской государственной детской библиотеки классов подготовительного обучения детей кыргызских мигрантов.