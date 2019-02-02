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Общество

Россия предложила Кыргызстану направить 100 лучших школьников в лагерь «Артек»

Фото посольства Кыргызстана в России. Посол Аликбек Джекшенкулов и министр просвещения Ольга Васильева

Россия предложила Кыргызстану направить в 2019 году 100 лучших школьников в Международный детский центр «Артек», а в перспективе и другие всероссийские детские центры («Орленок», «Смена», «Океан»). Об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева на встрече с послом КР в РФ Аликбеком Джекшенкуловым.

Российская сторона также предложила рассмотреть возможность сотрудничества в сфере образовательно-методической работы по преподаванию русского языка в школах с направлением российских преподавателей в Кыргызстан, отметила пресс-служба посольства КР в РФ.

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Аликбек Джекшенкулов подчеркнул, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков придает огромное значение укреплению двусторонних кыргызско-российских отношений, включая сферу образования.

Глава государства постоянно акцентирует: «Русский язык имеет статус официального в Кыргызстане и сохранит его в дальнейшем, это закреплено Конституцией. Более того, русский является языком дружбы и одним из рабочих языков ООН».

Стороны также обсудили перспективы открытия на базе отдельных московских школ (в качестве пилотного проекта) или Российской государственной детской библиотеки классов подготовительного обучения детей кыргызских мигрантов.

Фото посольства Кыргызстана в России. Во время встречи посла Аликбека Джекшенкулова и министра просвещения Ольги Васильевой
Посол и министр также договорились о проведении в ближайшее время встреч экспертов с целью уточнения ряда вопросов по активизации кыргызско-российского сотрудничества в области образования и поиска решения вопроса обучения детей кыргызских мигрантов в школах России.
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