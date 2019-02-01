При строительстве школы чиновники Бишкека опять нанесли многомиллионный ущерб

Прокуратура Бишкека совместно с АКС ГКНБ выявила многомиллионный ущерб, причиненный государству сотрудниками управления столичной мэрии и департамента Госстроя. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По ее данным, отдельные должностные лица общественно-государственного управления капитального строительства муниципалитета и департамента жилищно-гражданского строительства при Госагентстве архитектуры, строительства и ЖКХ при правительстве грубо нарушили требования действующего законодательства, строительных норм и правил, условий и обязательств, указанных в договорах на строительство школы в жилмассиве «Ала-Тоо».

«Должностные лица умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом», — отметили в ГП.

По данным ведомства, факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и правонарушений, материалы переданы в следственный отдел ГКНБ для доследственной проверки.

Напомним, что это не первый случай, когда чиновников мэрии обвиняют в незаконном использовании средств при строительстве школ в столице. В суд передано дело экс-мэра Кубанычбека Кулматова. По версии следствия, в 2014 году он незаконно использовал грантовые средства в $2 миллиона для строительства двух школ.