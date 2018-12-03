Институт пробации снизит уровень повторных преступлений, считают в ГСИН

Институт пробации позволит сократить рецидив в пенитенциарной системе. Об этом заявил начальник Государственной службы исполнения наказаний Кыргызстана Таалайбек Жапаров на парламентском комитете по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.
«Понятие «пробация» новое. В переводе с английского — испытание. Надо не только осуждать, но и работать над тем, чтобы избежать повторения вчерашними заключенными преступлений. Большую работу будут проводить психологи», — рассказал он.
«У многих заключенных нет паспортов, выходя на свободу, они остаются на улице, не могут прописаться, устроиться на работу. В итоге такой человек задумывается, как совершить преступление, чтобы вернуться в исправительное учреждение на «все готовое», — отметил начальник ГСИН.
Таалайбек Жапаров добавил, что возможно будут открыты реабилитационные центры, пока люди не трудоустроятся.