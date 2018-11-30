В Кыргызстане заключенных впервые начнут готовить к освобождению за полгода

В Джалал-Абаде при исправильной колонии № 10 открылся первый Центр ресоциализации пенитенциарной пробации. Председатель ГСИН Таалайбек Жапаров отметил, что его открыли в рамках реализации реформ уголовного законодательства.
«Осужденные сталкиваются с определенными трудностями — отсутствием документов, необразованностью, отсутствием профессии. Это толкает людей на совершение новых преступлений. Осужденным нужна помощь. Пробация направлена на профилактику правонарушений», — рассказал Таалайбек Жапаров.
Осужденный Самат Оркунчиев планирует работать в швейном цехе центра до освобождения. График еще не составлен, но при получении заказов осужденным обещают платить проценты от реализации продукции.
Александр Ворошилов (имя изменено) на воле работал механиком, попав в колонию, решил научиться рукоделию.
В центре с осужденными будут работать профессиональный психолог и социальный работник.
«Центр по ресоциализации в Кыргызстане открывается впервые. Таких учреждений нет на всем постсоветском пространстве. Идея создания центра появилась в 2017 году. Здесь осужденные могут рисовать, что поможет снизить агрессию. Социальный работник и психолог помогут подготовиться человеку к освобождению за полгода. Работая в швейной мастерской и занимаясь производством войлочных изделий, осужденные смогут заработать», — рассказал региональный директор международной тюремной реформы Азамат Шамбилов.
Он добавил, что центр по подготовке осужденных к освобождению поможет разгрузить и сотрудников ГСИН.