В Кыргызстане заключенных впервые начнут готовить к освобождению за полгода

В Джалал-Абаде при исправильной колонии № 10 открылся первый Центр ресоциализации пенитенциарной пробации. Председатель ГСИН Таалайбек Жапаров отметил, что его открыли в рамках реализации реформ уголовного законодательства.

«Осужденные сталкиваются с определенными трудностями — отсутствием документов, необразованностью, отсутствием профессии. Это толкает людей на совершение новых преступлений. Осужденным нужна помощь. Пробация направлена на профилактику правонарушений», — рассказал Таалайбек Жапаров.

Осужденный Самат Оркунчиев планирует работать в швейном цехе центра до освобождения. График еще не составлен, но при получении заказов осужденным обещают платить проценты от реализации продукции.

«Раньше я сам шил одежду и постельное белье. В Кара-Балте, откуда я родом, у меня было несколько швейных машинок. Надеюсь, мы будем принимать заказы с воли», — говорит осужденный.

Александр Ворошилов (имя изменено) на воле работал механиком, попав в колонию, решил научиться рукоделию.

«Меня осудили условно, но после того, как не явился на отметку, задержали. В Джалал-Абадскую колонию попал год назад. Меня спросили, хочу ли заниматься рукоделием, я согласился. На воле не планирую вышивать, но в жизни все пригодится», — улыбается мужчина.

Алишер Усманов (имя изменено) в колонии два с половиной года, до свободы столько же. В центре при колонии решил заняться рисованием. «Я по профессии школьный учитель черчения и рисования. Родом из Оша. В колонии решил рисовать, композиции появляются сами по себе», — говорит осужденный.

В центре с осужденными будут работать профессиональный психолог и социальный работник.

«Центр по ресоциализации в Кыргызстане открывается впервые. Таких учреждений нет на всем постсоветском пространстве. Идея создания центра появилась в 2017 году. Здесь осужденные могут рисовать, что поможет снизить агрессию. Социальный работник и психолог помогут подготовиться человеку к освобождению за полгода. Работая в швейной мастерской и занимаясь производством войлочных изделий, осужденные смогут заработать», — рассказал региональный директор международной тюремной реформы Азамат Шамбилов.

Он добавил, что центр по подготовке осужденных к освобождению поможет разгрузить и сотрудников ГСИН.