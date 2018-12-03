Шторм на Иссык-Куле. Поврежденные опоры заменят до 16 декабря

Поврежденные опоры в Иссык-Кульском районе заменят до 16 декабря. Об этом сообщает ОАО «Национальная сеть Кыргызстана».

Напомним, 1 декабря в Иссык-Кульском районе в селах Орнок и Чоктал из-за сильного ветра повреждены несколько железобетонных опор высоковольтной линии 110 киловольт «Иссык-Кульская — Чолпон-Ата-1». Скорость ветра достигала 32 метров в секунду.

Поврежденные участки локализованы, все потребители запитаны, перегрузов оставшегося в работе оборудования нет.

В целях оперативного устранения последствий организованы аварийно-восстановительные бригады. Доставка опор для замены поврежденных будет осуществляться из Кеминского района с недействующего участка линии 220 киловольт «Быстровка — Чуйская». Участок обесточен с 2015 года и подлежит демонтажу.

Энергетики планируют устранить повреждение в течение двух недель.

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