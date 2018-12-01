Регги вошел в список культурного наследия ЮНЕСКО

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила регги в список нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщил сайт организации.

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Представители ЮНЕСКО назвали регги музыкой, которая внесла вклад в международное обсуждение вопросов несправедливости, сопротивления, любви и человечности. Первоначально регги был музыкой маргинальных групп на Ямайке, но сейчас его играют люди из разных слоев общества, отметили в организации.

С предложением включить регги в список культурного наследия в сентябре выступила Ямайка. Министр культуры страны Оливия Гранж говорила, что это станет значительным достижением государства.

В список нематериального культурного наследия входят отдельные элементы и практики культур разных стран, которые заслуживают признания. В списке почти 500 пунктов из 117 государств мира.