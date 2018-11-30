«Безопасный город». Специалисты из Москвы изучают перекрестки Бишкека

В концерне радиостроения «Вега» 24.kg рассказали, как идет подготовка к реализации проекта «Безопасный город».

Разрабатывается рабочий проект, на основе которого уточнят технические условия по адресам первого этапа. До 12 февраля запустят 20 передвижных станций, 10 перекрестков и 17 рубежных постов.

«Каждый месяц будут добавляться перекрестки. В четыре этапа «Вега» должна закончить реализацию проекта. Оборудование планируется поставить в январе 2019 года. К этому времени будут подготовлены конструкции на дорогах и начнется монтаж камер», — пояснили в компании.

К реализации проекта привлекут ОАО «Кыргызтелеком», которое также участвовало в аукционе, но проиграло. Компания предоставит услуги связи через свою оптико-волоконную линию и займется строительно-монтажными работами на перекрестках.

Сформирована группа специалистов из Москвы, которые объезжают перекрестки, проверяют качество разметки, дорожных знаков. После обследования будет определено, кто устранит несоответствия. Изучение состояния перекрестков завершится на следующей неделе.

Напомним, Госкомитет информационных технологий и связи подписал договор с ОАО «Концерн радиостроения «Вега» для реализации первого этапа проекта «Безопасный город». Эта компания стала победителем тендера.

По первому лоту компания предложила 1,125 миллиарда сомов, по второму — 1,195 миллиарда сомов. Камерами фиксации нарушений обещают оснастить 38 перекрестков и 52 стационарных рубежа.