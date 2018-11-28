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Общество
Сюжет: Безопасный город (121)

«Безопасный город». Депутатам не нравится, что проект отдали иностранцам

Депутатам не нравится, что реализацию проекта «Безопасный город» отдали иностранной компании. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Экмат Байбакпаев.

На заседании он поинтересовался, какова роль «Кыргызтелекома» в проекте. На это глава Госкомсвязи Бакыт Шаршембиев ответил, что компания не входила в консорциум, который выиграл тендер. Однако сейчас «Кыргызтелеком» ведет переговоры с российским концерном «Вега», чтобы участвовать в реализации проекта. Кроме того, «Кыргызтелеком» планируют привлечь ко второму этапу реализации проекта в регионах и на стратегических трассах.

Однако депутат остался недоволен ответом.

«У нас есть огромная компания, которую вы почему-то не хотите привлекать к проекту. Вместо этого иностранные компании будут зарабатывать. Если нужно, то поменяйте законодательство, чтобы отечественные компании могли участвовать в подобных проектах», — высказался Экмат Байбакпаев.

Напомним, что Госкомитет информационных технологий и связи подписал договор с ОАО «Концерн радиостроения «Вега» для реализации первого этапа проекта «Безопасный город». Именно эта компания стала победителем тендера.

По первому лоту компания предложила 1,125 миллиарда сомов, по второму — 1,195 миллиарда сомов. Камерами фиксации нарушений обещают оснастить 38 перекрестков и 52 стационарных рубежа.
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