Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 30 ноября ожидается дождь со снегом. Воздух прогреется до +13 градусов. День уменьшился до 9 часов 18 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Кок-Джар» (улица Ой-Терскен, переулок Конорчок), «Ак-Бата», «Дордой», отрезки улиц Токтогула, Тыныстанова, Абая, Медерова, Орловской, бульвара Эркиндика;
- 9.00-11.00 — отрезки улиц Медерова, Юнусалиева, Матросова, Скрябина, Найманбаева, переулок Елецкий;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Камбаркан, Кырк Чоро, Молдо Нияз, Казыбек), отрезки улиц Киевской, Тоголока Молдо, Сыдыкова, Токтогула;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Кожобергенова, Мусульманкулова, Медерова, Радищева, Тыныстанова, Скрябина.
- в жилмассивах «Колмо», «Щербакова», «Салам Алик»;
- в районе, ограниченном улицами Малышева, Куренкеева, 2-я Черепки, переулком Беломорским;
- на улицах Токтоналиева, 40, 42, 48, 50, БЧК, М.Ганди, Саадаева, Ак-Тилек, МЧК, в котельных школы № 46 и «Геодезия-1».
Памятные даты
Всемирный день домашних животных
Идея об учреждении данного праздника озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы в 1931 году. С тех пор праздник проводится ежегодно и посвящается всем одомашненным человеком животным, чтобы еще раз напомнить об ответственности за «братьев наших меньших».
Девизом этого дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».
В этот день проводятся пикеты в защиту животных от жестокого обращения, флешмобы в поддержку создания приютов и клиник для животных, выставки кошек и собак.
Международный день защиты информации
Цель дня — напоминание пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации.
Праздник появился в 1988 году. Именно тогда зафиксирована первая массовая эпидемия «червя», получившего название по имени своего создателя — Морриса.
Хотя прототип первого компьютерного вируса появился уже в 1983-м.
У кого намечается той
Анвар Артыков
Родился 30 ноября 1951 года в Оше. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.
Уланбек Асанов
Родился 30 ноября 1970 года в Джалал-Абадской области. Заместитель председателя Социального фонда КР.
Руслан Акун
Родился 30 ноября 1984 года. Режиссер, сценарист, продюсер.
Куда сходить
Культура
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