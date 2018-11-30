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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 30 ноября ожидается дождь со снегом. Воздух прогреется до +13 градусов. День уменьшился до 9 часов 18 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Кок-Джар» (улица Ой-Терскен, переулок Конорчок), «Ак-Бата», «Дордой», отрезки улиц Токтогула, Тыныстанова, Абая, Медерова, Орловской, бульвара Эркиндика;
  • 9.00-11.00 — отрезки улиц Медерова, Юнусалиева, Матросова, Скрябина, Найманбаева, переулок Елецкий;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Камбаркан, Кырк Чоро, Молдо Нияз, Казыбек), отрезки улиц Киевской, Тоголока Молдо, Сыдыкова, Токтогула;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Кожобергенова, Мусульманкулова, Медерова, Радищева, Тыныстанова, Скрябина.

  • в жилмассивах «Колмо», «Щербакова», «Салам Алик»;
  • в районе, ограниченном улицами Малышева, Куренкеева, 2-я Черепки, переулком Беломорским;
  • на улицах Токтоналиева, 40, 42, 48, 50, БЧК, М.Ганди, Саадаева, Ак-Тилек, МЧК, в котельных школы № 46 и «Геодезия-1».

Памятные даты

Всемирный день домашних животных

Идея об учреждении данного праздника озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы в 1931 году. С тех пор праздник проводится ежегодно и посвящается всем одомашненным человеком животным, чтобы еще раз напомнить об ответственности за «братьев наших меньших».

Девизом этого дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».

В этот день проводятся пикеты в защиту животных от жестокого обращения, флешмобы в поддержку создания приютов и клиник для животных, выставки кошек и собак.

Международный день защиты информации

Цель дня — напоминание пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации.

Праздник появился в 1988 году. Именно тогда зафиксирована первая массовая эпидемия «червя», получившего название по имени своего создателя — Морриса.

Хотя прототип первого компьютерного вируса появился уже в 1983-м.

У кого намечается той

Анвар Артыков

Родился 30 ноября 1951 года в Оше. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Уланбек Асанов

Родился 30 ноября 1970 года в Джалал-Абадской области. Заместитель председателя Социального фонда КР.

Руслан Акун

Родился 30 ноября 1984 года. Режиссер, сценарист, продюсер.

Куда сходить

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  • отчетный концерт музыкального конкурса, концерт дуэта «Аигел» (Россия) и юбилейный вечер балерины Рейны Чокоевой.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш телефон WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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