Афиша на неделю: 26-30 ноября

24 октября — 31 декабря. Выставка «Писатель планетарного масштаба»

Представлены фотоматериалы, документы, книги о жизни и деятельности Чингиза Айтматова.

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе, 9.30-17.30.

16 ноября — 2 декабря. Выставка, посвященная 90-летию Чингиза Айтматова

Изобразительное искусство Кыргызстана тесно связано с миром героев Айтматова. Художники Кыргызстана работают в разных видах искусства, в разных направлениях и всегда возвращаются к бесконечному источнику вдохновения, к великой поэтике литературных образов Чингиза Айтматова.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

27 ноября. Лекция «Прокачай свою самооценку»

Тренинг для тех, кто хочет достичь желаемых результатов в жизни и в работе, сделать прорыв, победить. Вы получите практические упражнения по повышению самооценки; психологические инструменты по достижению цели. Лектор: практический психолог и тренер по личностному росту Азат Мурадыл.

Good Coffee, 17.30.

27 ноября. Грабли Night «Новогодний. Vol VII»

Грабли Night — это мероприятие, где опытные предприниматели Кыргызстана делятся своими провалами и ошибками, которые совершили на своем пути прежде, чем стать тем, кем они являются сейчас.

Компания «Предприниматель», 19.00.

27 ноября. Мастер-класс от Светланы Алешкиной (Москва)

Встреча поможет выявить негативные привычки и качества, которые мешают достичь цели. Создать четкий план достижения благодаря связи с рациональным и эмоциональным мышлением. Регистрация по телефону 702114076.

Кафе Open Place, 19.00.

28 ноября. Концерт «Лучшая музыка из лучших фильмов-2»

Государственный филармонический камерный оркестр Кыргызстана приготовил для вас очередной масштабный проект. На этот раз прозвучат композиции из признанных шедевров мирового кинематографа: «Терминатор», «Форрест Гамп», «Гладиатор», «Тихоокеанский рубеж», «Миссия невыполнима», «Крепкий орешек», «Шерлок».

Национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.

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29 ноября. Семинар «Как запустить продажи на полную мощность?»

Семинар будет интересен владельцам бизнеса, директорам по развитию, IT-директорам, руководителям отдела продаж и менеджерам по персоналу. Регистрируйтесь по ссылке.

InfoPort, 9.00.

29 ноября. Семинар «Как старшекласснику выбрать профессию?»

Наш спикер — профессор Магди Атталла — уже 22 года работает в сфере образования. Каждый год он встречается с сотнями абитуриентов со всего мира, которые ищут свое дело, и их родителями. Регистрация по телефону 0555899868.

OlolohausErkindik, 18.30

29 ноября. Семинар «О любви и не только» от Татьяны Олешкевич (Москва)

Вы поймете, как обрести любовь и привлекательность на долгие годы; получите инструмент, применив который, вы сможете стать счастливым человеком; сможете поменять сценарий жизни к лучшему; запустите желание любить и быть любимым. Регистрация по телефону 0702114076.

Кафе Open Place, 18.30.

29 ноября. Реалити-тренинг «Продажи в условиях жесткой конкуренции»

С каждым годом продажи становятся все более «автоматизированными». Появляются новые игроки рынка, открываются сотни стартапов, готовых на все, чтобы увести ваших клиентов. Как быть бизнесу в условиях «жесткой» конкуренции? Об этом и многом другом в раскажет Владимир Якуба.

Отель «Европа», 9.00.

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29 ноября. Кинопремьеры

«Робин Гуд: Начало» (боевик). Ветеран Крестовых походов Робин из Локсли и его командир-мавр по возвращении в Англию видят, что родная страна погрязла в коррупции. Вместе они решают изменить положение дел и запускают маховики массовой революции, в центре которой окажется загадочный разбойник.

«Эллиот» (мультфильм). Эллиот — маленькая лошадка с большой мечтой. Ему так хочется занять место одного из северных оленей в упряжке Санты и дарить детям радость. У него есть всего три дня, чтобы доказать окружающим, что он достоин стать одним из них, даже если рогами не вышел. Ведь если чего-то хочешь по-настоящему, то чудеса случаются непременно.

30 ноября. Игра в «Мафию»

«Мафия» — лучшая ролевая интеллектуально-психологическая игра из существующих. Каждая партия — целый мир, маленькая, отдельно взятая жизнь, история, которую можно проживать снова и снова в разных вариациях.

Coffee People, 19.00.

30 ноября. Отчетный концерт музыкального конкурса

Музыкальный конкурс на участие в международном фестивале в Нью-Йорке Eurasia Emerging Artists для молодых исполнителей классической и фольклорной музыки в возрасте 18-26 лет. Это уникальная исполнительская и академическая программа, призванная дать молодым музыкантам возможность выступления на международной сцене.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.

30 ноября. Концерт дуэта «Аигел» (Россия)

«Аигел» — российский электронный хип-хоп-дуэт, состоящий из автора текстов из Набережных Челнов Айгель Гайсиной и электронного музыканта из Санкт-Петербурга Ильи Барамии. В 2017 году дебютный альбом дуэта «1190» вошел во все чарты актуальной музыки, а песня «Татарин» стала народным хитом.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

30 ноября. Юбилейный вечер балерины Рейны Чокоевой

Народной артисткой Киргизской ССР Рейна Чокоева отдала сцене четверть века, станцевала на сцене театра более 30 ведущих партий. В 1990-м ее приняли на работу в Киргизский государственный театр оперы и балета в качестве педагога-балетмейстера.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 18.30.