В Кыргызстане хотят продлить срок пребывания иностранцев без оформления визы

В Жогорку Кенеше предлагают продлить срок пребывания иностранных граждан в Кыргызстане без оформления визы. Об этом на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности заявил депутат Дастан Бекешев.
По его словам, увеличение срока позволит иностранным гражданам планировать более длительные поездки в Кыргызстан.
По данным МВД, в 2018 году 456 иностранных граждан нарушили миграционные законы Кыргызстана и оштрафованы на 39 миллионов сомов.
«Все они просрочили сроки пребывания», — сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.