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Общество

В Кыргызстане хотят продлить срок пребывания иностранцев без оформления визы

В Жогорку Кенеше предлагают продлить срок пребывания иностранных граждан в Кыргызстане без оформления визы. Об этом на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности заявил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, увеличение срока позволит иностранным гражданам планировать более длительные поездки в Кыргызстан.

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Граждане стран, в отношении которых Кыргызстан ввел безвизовый режим, могут находиться в стране 60 дней без оформления визы. Правительство предлагает продлить срок до 120 дней.

По данным МВД, в 2018 году 456 иностранных граждан нарушили миграционные законы Кыргызстана и оштрафованы на 39 миллионов сомов.

«Все они просрочили сроки пребывания», — сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.
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