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Общество

В Баткене митингуют родственники подозреваемого в убийстве прокурора

Фото радио «Азаттык»

Сегодня в Баткене на митинг вышли родственники сотрудника Управления капитального строительства Баткенской области Мелиса Калыкова. Он, напомним, подозревается в убийстве прокурора Анарбая Мамажакыпова.

По данным радио «Азаттык», в акции участвуют около ста человек. Они требуют справедливого расследования и привлечения к ответственности и других сотрудников прокуратуры, которые находились вместе с убитым на охоте.

Родственники подозреваемого также заявляют о пытках со стороны милиционеров.

Ранее МВД сообщило подробности убийства прокурора. По версии следствия, подозреваемый в убийстве прокурора Баткенской области Мелис Калыков выстрелил в погибшего Анарбая Мамажакыпова из ружья, а затем сжег его тело. Уточняется, что телесные повреждения Мелис Калыков получил во время драки с прокурором области.

«По предварительным данным, в ходе ссоры, переросшей в драку, Мелис Калыков произвел выстрел из охотничьего ружья в Анарбая Мамажакыпова. Для того чтобы скрыть преступление, он сжег его тело.  Восемьдесят процентов тела погибшего обгорело, родственники с трудом опознали его. Подозреваемый содержится в СИЗО Оша, уголовное дело расследуется межрегиональным управлением МВД. Информация об избиении милиционерами Мелиса Калыкова не соответствует действительности», —  прокомментировали в МВД.

Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября. Тело прокурора нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника Управления капитального строительства Баткенской области. Подозреваемый заявил о пытках со стороны правоохранительных органов.
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